Силы ПВО России уничтожили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов

Атаке подверглись четыре приграничных региона России.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов ликвидировали 11 беспилотников вооруженных сил Украины в небе над территорией четырех регионов России. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своем Telegram-канале.
«В период с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, ВСУ осуществили попытку атаковать Ростовскую область, где военные уничтожили пять беспилотников противника. Кроме того, дежурные средства ПВО перехватили по два беспилотника в небе над территорией Брянской, Белгородской и Волгоградской областей.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников без света остались жители трех населенных пунктов Ростовской области. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, обесточены оказались село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны.
К тому же последствия атаки ВСУ были зафиксированы и в Волгоградской области. Так, в результате отражения удара украинских беспилотников ночью на 8 декабря, обломки дронов упали на жилые дома в столице региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России за ночь на 8 декабря уничтожили 67 украинских беспилотников.
