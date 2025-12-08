Силы ПВО России за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников

Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

ВСУ попытались атаковать 11 регионов РФ.

Сколько за ночь сбили украинских дронов

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Zakot

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь сбили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Всего было атаковано 11 регионов России. Больше всего беспилотников перехватили в Брянской области — 24 аппарата. Еще 12 дронов сбили над территорией Саратовской области и 11 — в небе над Ростовской областью. Девять БПЛА уничтожили в Волгоградской области. По два аппарата перехватили в Курской, Ленинградской и Тульской областях, а также в небе над Московским регионом. Над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей уничтожили по одному БПЛА.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества из-за атаки украинских дронов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

