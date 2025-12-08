Силы ПВО России за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников

ВСУ попытались атаковать 11 регионов РФ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь сбили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.
Всего было атаковано 11 регионов России. Больше всего беспилотников перехватили в Брянской области — 24 аппарата. Еще 12 дронов сбили над территорией Саратовской области и 11 — в небе над Ростовской областью. Девять БПЛА уничтожили в Волгоградской области. По два аппарата перехватили в Курской, Ленинградской и Тульской областях, а также в небе над Московским регионом. Над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей уничтожили по одному БПЛА.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества из-за атаки украинских дронов.
