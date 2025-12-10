Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Сколько украинских БПЛА сбили ПВО рядом с Москвой 10 ноября

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города отметил, что на месте падения обломков всех трех БПЛА работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, в ночь с 8 на 9 ноября был сбит 121 украинский дрон над регионами РФ.

Территория России постоянно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник использует беспилотники, а также наносит ракетные удары по приграничным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
10 дек
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
24 нояб
Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов
23 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ
23 нояб
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
18 нояб
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
12 нояб
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
27 окт
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
На Украине заявили об отсутствии дедлайна по ответу на мирный план США
9:23
Один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета
9:18
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
9:10
Фортепиано упало на школьника в Приморском крае
9:08
Рукопись хита Виктора Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за 1 млн рублей
8:51
Мошенники используют Telegram для продажи поддельных билетов на мероприятия

Сейчас читают

Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео