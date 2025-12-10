Девушка с обложки: как школьница из РФ стала лицом БДСМ-книг в Европе

Жительница Челябинской области внезапно стала лицом немецких книг для взрослых. Еще десять лет назад, будучи школьницей, она участвовала в бесплатной фотосессии. И эти снимки, спустя время, вышли далеко за пределы аватарок в соцсетях, оказавшись на обложках БДСМ-романов.

Как так вышло, и есть ли шансы у девушки восстановить справедливость — разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Дарья Попова обрела популярность о которой узнала совершенно случайно. Фотографии девушки можно найти на различных ресурсах в интернете и приобрести за определенную плату. Загвоздка в том, что своего согласия на продажу снимков она не давала.

«Мне мои знакомые прислали фотографию турецкой книги и спросили: „Даша, а это не ты на фото?“. Соответственно, я удивилась. Мы решили сделать поиск по фотографиям в интернете и нашли большое количество кадров различных, которых даже не было у меня», — рассказала Дарья Попова.

Фотографии — работа известного портретиста из Челябинской области Алексея Маликова. В 2015-м Дарья выиграла у него фотосессию, которую провели в том же году. Никаких договоров не подписывали. Более того, дальнейшую судьбу изображений также не обговаривали. Часть снимков позже передали модели, а остальные без ее ведома загрузили на ресурсы, где любой желающий может использовать их в своих целях. В том числе коммерческих.

Даже спустя 11 лет найти изображения Дарьи Поповой все еще можно, к примеру, в столичных книжных магазинах. На обложке одного из произведений использовались фотографии именно с того дня. И вряд ли девушка давала на это разрешение. Но это самый безобидный пример.

Два года назад Дарья обнаружила использование своего лица в не самом приятном контексте. Немецкий автор наложил снимки на целую серию книг с сексуальным подтекстом. Одна из них носит подзаголовок «фетиш» и «БДСМ». При этом девушке на фотографии всего 15 лет.

Один зарубежный художник и вовсе настолько вдохновился снимками, что написал по ним портрет Дарьи. А позже продал его. На этом появление девушки на широкую аудиторию не закончилось.

«Одно из последних, что уже тогда было как неким тревожным звоночком — в Москве появился баннер с моим лицом, на котором было написано провокационная фраза: как завести семью, если не было своей? И она очень сильно расстроила моих родителей, поскольку я не являюсь сиротой. И родители приняли решение найти юриста», — продолжила Дарья.

Однако до суда дело не дошло. Когда снимки стали всплывать по всей стране и за рубежом, срок исковой давности уже истек. Удалось лишь изъять часть изображений с интернет-ресурсов. Тем не менее, юристы подчеркивают, что подобные действия со стороны фотографа, несмотря на то, что де-юре он является автором, нарушают права модели.

«Это не дает ему права публиковать или продавать снимки, где изображен человек без его согласия. Потому что использование чужого изображения — это уже отдельная категория права. И здесь действует статья 152 примечание 1 гражданского кодекса России», — отметил адвокат Дмитрий Седов.

Эту историю Дарья рассказала в социальных сетях. В комментариях под публикацией люди осудили действия фотографа, а так же выяснилось, что случай с девушкой — не единственный. Несколько пострадавших моделей тоже находили свои изображения на обложках мировых бестселлеров. Писали авторам книг, но безрезультатно. Сам же портретист Алексей Маликов комментировать свои действия отказался, но до сих пор активно ведет набор на фотосессии. Однако после обнародования этих историй, скорее всего, его клиентская база сильно поредеет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.