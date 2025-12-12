Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа

Боевики пытались атаковать два российских региона.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО), стоящие на боевом дежурстве, перехватили и ликвидировали 17 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России в мессенджере Telegram.
По данным ведомства, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени 15 украинских беспилотника пытались атаковать территории Брянской области и еще два — территорию Ростовский регион.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сделал заявление об отсутствии последствий на земле после инцидента. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ситуацию оставил пока без комментария.
Накануне, в 21 час по московскому времени губернаторы предупредили жителей регионов об опасности атаки БПЛА. Они порекомендовали сохранять спокойствие, избегать открытых участков и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами до получения сигнала «Отбой».
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, прошедшей ночью с 10 на 11 декабря, силы ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА, летевших на Москву.
