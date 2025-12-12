Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Боевики пытались атаковать два российских региона.

Сколько дронов ВСУ сбили над регионами России 11 декабря

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО), стоящие на боевом дежурстве, перехватили и ликвидировали 17 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России в мессенджере Telegram.

По данным ведомства, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени 15 украинских беспилотника пытались атаковать территории Брянской области и еще два — территорию Ростовский регион.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже сделал заявление об отсутствии последствий на земле после инцидента. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ситуацию оставил пока без комментария. 

Накануне, в 21 час по московскому времени губернаторы предупредили жителей регионов об опасности атаки БПЛА. Они порекомендовали сохранять спокойствие, избегать открытых участков и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами до получения сигнала «Отбой».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, прошедшей ночью с 10 на 11 декабря, силы ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА, летевших на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 дек
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
11 дек
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
10 дек
ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
10 дек
Российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь
10 дек
Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
9 дек
Девять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах
9 дек
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
9 дек
ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области
9 дек
Силы ПВО России уничтожили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов
8 дек
Силы ПВО России за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
«Напали просто так»: в Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
0:00
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
23:52
Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами
23:35
«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта
23:21
Захарова: Великобритания готовит общество к военным потерям на Украине
23:10
Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026