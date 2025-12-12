Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 115 0

Последнюю тройку вражеских беспилотников сбили в районе 14 часов дня.

Во сколько силы ПВО уничтожили дроны ВСУ 12 декабря

Фото: Александр Река/ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за день уничтожили еще несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые держали курс на Москву 12 декабря. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Известно, что первую группу вражеских дронов, состоящую их трех, уничтожили между 05:00 и 06:00 часами утра по московскому времени. Следом другие два беспилотника поразили примерно в 08:30. Атака еще двух БПЛА была отражена в 9:10. Также другие два дрона ликвидировали в 13:44 и в 14:04. Десятый и одиннадцатый беспилотники сбили к 14:22. Позже появилось сообщение об еще одном сбитом дроне.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, 11 декабря, силы ПВО пресекли атаки свыше 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших на Москву. Вследствие массированной атаки БПЛА на столицу практически все аэропорты города закрыли.

В ночь с 11 на 12 декабря в небе над регионами РФ были ликвидированы еще 90 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА поразили над Брянской областью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины размещали тайники с ядовитым веществом в Белгородской области.

