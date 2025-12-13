«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
По его словам, Брюссель желает и дальше финансировать Украину, что ведет к затягиванию конфликта.
Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роберт Фицо заявил, что Словакия больше не хочет быть частью Западной Европы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, так как она затягивает украинский конфликт, не считаясь с жертвами по обе стороны фронта. Об этом он написал в личном блоге в социальной сети.
По словам словацкого политика, его страна не желает быть частью той Западной Европы, для которой «жизни русского и украинца ничего не значат».
Кроме того, Фицо признался, что провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. Премьер-министр уточнил, что их позиции по украинскому конфликту разошлись. Кошта рассуждал о продолжении финансирования Украины. В то же время Фицо говорил о жертвах конфликта, который, по его словам, уносит жизни «сотен и даже тысяч людей» каждый день.
К тому же словацкий премьер затронул и тему замороженных российских активов. Он отметил, что Словакия не поддержит планы Евросоюза о передаче этих средств Киеву. Политик выразил готовность к переговорам о восстановлении Украины, однако он подчеркнул, что основой для таких обсуждений должны стать двусторонние договоренности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 дек
- «Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
- 13 дек
- Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
- 12 дек
- Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
- 9 дек
- «Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
- 8 дек
- «До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
- 7 дек
- Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине
- 5 дек
- Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди
- 4 дек
- Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт
- 2 дек
- Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
- 1 дек
- Макрон и Трамп обсудили условия мирного урегулирования украинского конфликта
86%
Нашли ошибку?