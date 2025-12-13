«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

По его словам, Брюссель желает и дальше финансировать Украину, что ведет к затягиванию конфликта.

Почему Словакия не хочет быть частью Западной Европы

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Тема:
Украинский кризис

Роберт Фицо заявил, что Словакия больше не хочет быть частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, так как она затягивает украинский конфликт, не считаясь с жертвами по обе стороны фронта. Об этом он написал в личном блоге в социальной сети.

По словам словацкого политика, его страна не желает быть частью той Западной Европы, для которой «жизни русского и украинца ничего не значат».

Кроме того, Фицо признался, что провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. Премьер-министр уточнил, что их позиции по украинскому конфликту разошлись. Кошта рассуждал о продолжении финансирования Украины. В то же время Фицо говорил о жертвах конфликта, который, по его словам, уносит жизни «сотен и даже тысяч людей» каждый день.

К тому же словацкий премьер затронул и тему замороженных российских активов. Он отметил, что Словакия не поддержит планы Евросоюза о передаче этих средств Киеву. Политик выразил готовность к переговорам о восстановлении Украины, однако он подчеркнул, что основой для таких обсуждений должны стать двусторонние договоренности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы.

Тема:
Украинский кризис
