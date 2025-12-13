ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

Беспилотник был поражен прямым попаданием на высоте около 500 метров.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожил ударный беспилотник-камикадзе самолетного типа «Дартс» Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики своевременно обнаружили низколетящий беспилотный летательный аппарат, который пытался пересечь линию боевого соприкосновения для проведения разведки позиций российских войск. После определения курса цели оператор комплекса захватил дрон и произвел пуск ракеты.

Беспилотник был поражен прямым попаданием на высоте около 500 метров. Весь процесс — от визуального обнаружения цели до ее уничтожения — занял менее двух минут, что не позволило противнику получить разведывательные данные.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
13 дек
Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
12 дек
Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь
12 дек
РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 дек
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
12 дек
«Сказал и сделал»: Путин оценил работу командиров после освобождения Северска
11 дек
ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка
11 дек
«Во имя справедливости»: Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции
11 дек
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 дек
Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 дек
Усиленная защита: в России запустили производство новой военной формы
-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
10:00
ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:48
Тетя Песя, Чекан и Мишка Карась: как изменились актеры «Ликвидации» за 18 лет
9:14
В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
9:10
Дети из «Отчаянных домохозяек»: как изменились и кем стали маленькие звезды сериала
8:54
«Никогда!» — Киркоров признался, что не жалеет ни о чем в жизни

Сейчас читают

В Якутии 13 детей отравились парами хлора и попали в больницу
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026