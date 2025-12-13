ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожил ударный беспилотник-камикадзе самолетного типа «Дартс» Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики своевременно обнаружили низколетящий беспилотный летательный аппарат, который пытался пересечь линию боевого соприкосновения для проведения разведки позиций российских войск. После определения курса цели оператор комплекса захватил дрон и произвел пуск ракеты.

Беспилотник был поражен прямым попаданием на высоте около 500 метров. Весь процесс — от визуального обнаружения цели до ее уничтожения — занял менее двух минут, что не позволило противнику получить разведывательные данные.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.