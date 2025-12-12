Не простыть бы: какая погода будет в Москве 12 декабря 2025 года

Жителей и гостей столицы в пятницу, 12 декабря, погода встретит холодными объятиями. Ожидается сильная облачность, осадки, переходящие в снег, метель, а также местами налипание мокрого снега. В вечернее время суток будет сильная гололедица. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

При этом днем в Москве температура воздуха будет по-прежнему держаться в плюсовом диапазоне от +3 до +5 градусов. Однако в ночное время столбики термометров опустятся до стандартной декабрьской отметки -7 градусов.

По данным метеорологов, в подмосковном регионе суточный перепад температур будет значительно сильнее, чем в столице. Если днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов тепла, то ночью столбики термометров покажут минусовую температуру до –9 градусов.

Кроме того, 12 декабря ожидается ветер с западного направления со скоростью 6–11 метров в секунду. Показатели атмосферного давления будут варьироваться в диапазоне 739–745 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, синоптик Вильфанд предупреждал о сильнейших морозах в некоторых регионах России, в то время как в Москве температурный режим соответствует ноябрю.

