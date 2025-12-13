Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь

Больше всего дронов поразили над Саратовской областью.
За прошедшую ночь российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Больше всего БПЛА поразили над территорией Саратовской области — там ликвидировали 28 дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
По четыре беспилотника сбили над территорией Воронежской и Ростовской областей, по два — над территорией Белгородской области и Республики Крым. Еще один летательный аппарат уничтожили над территорией Волгоградской области.
Ранее 5-tv.ru писал о введении режима ЧС на ограниченной территории города Тверь после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 12 декабря. Также Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО перехватили и ликвидировали 47 БПЛА ВСУ над несколькими регионами.
Россия систематически подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ применяют беспилотные летательные аппараты, а также наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам на приграничных территориях страны.
