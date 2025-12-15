Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
Поволжье и Приуралье оказалось во власти мощной метели.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Ясько; 5-tv.ru
С последствиями мощной метели до сих пор пытаются справиться в Поволжье и Приуралье. В некоторых районах ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода. Трассы встали в многокилометровых пробках. На дорогах — десятки аварий.
Самый мощный удар снежной бури на себя приняла Саратовская область. С занесенных трасс там эвакуировали сотни человек. Жители десятков населенных пунктов остались без электричества, к этому моменту его удалось восстановить. Повреждены детские сады и больницы, у зданий сорвало крыши. Почти двое суток несколько федеральных трасс были полностью перекрыты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве до вечера 16 декабря продлили средний уровень погодной опасности из-за гололедицы. В начале недели в регионе ожидается колебание температур около нуля. В дневные часы прогнозируются значения от -3 до +2 градусов.
