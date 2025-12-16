Ледовый плен: на Камчатке парализовало движение на дорогах из-за непогоды
Особенно сложная обстановка сложилась в городских районах на возвышенностях.
Фото, видео: Смитюк Юрий/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гололед парализовал движение на дорогах на Камчатке
И начинаем с кадров Камчатки, где движение буквально сковал сильный гололед.
Особенно сложная обстановка сложилась в городских районах на возвышенностях. Автомобили и общественный транспорт буксуют и не могут подняться в гору. В результате на дорогах большие пробки. Многие водители вынуждены оставлять машины и добираться пешком.
Тем временем в Петербурге дороги и тротуары после ледяного дождя буквально превратились в каток. Горожане жалуются на крайне скользкие улицы, по которым небезопасно передвигаться.
По прогнозам синоптиков, к концу дня ожидается небольшое потепление, после чего гололедица начнет сходить.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что, несмотря на аномально теплый старт зимы, к 31 декабря в Москве сформируется устойчивый снежный покров и даже будут возможны метели. По оценкам специалистов, высота снега к концу месяца может составить от пяти до восьми сантиметров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 дек
- «Любовь, а не лекарства»: ветврач рассказал, как питомцам пережить смены погоды
- 15 дек
- Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление
- 15 дек
- Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
- 15 дек
- Синоптик предсказала метели на Новый год в Москве
- 14 дек
- Сильный ветер повредил ЛЭП в 205 населенных пунктах Саратовской области
- 13 дек
- «Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы
- 13 дек
- В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
- 12 дек
- Не простыть бы: какая погода будет в Москве 12 декабря 2025 года
- 11 дек
- Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
- 11 дек
- Мокро, зато тепло: какая погода будет в Москве 11 декабря
Читайте также
93%
Нашли ошибку?