Ледовый плен: на Камчатке парализовало движение на дорогах из-за непогоды

Гололед парализовал движение на дорогах на Камчатке

И начинаем с кадров Камчатки, где движение буквально сковал сильный гололед.

Особенно сложная обстановка сложилась в городских районах на возвышенностях. Автомобили и общественный транспорт буксуют и не могут подняться в гору. В результате на дорогах большие пробки. Многие водители вынуждены оставлять машины и добираться пешком.

Тем временем в Петербурге дороги и тротуары после ледяного дождя буквально превратились в каток. Горожане жалуются на крайне скользкие улицы, по которым небезопасно передвигаться.

По прогнозам синоптиков, к концу дня ожидается небольшое потепление, после чего гололедица начнет сходить.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что, несмотря на аномально теплый старт зимы, к 31 декабря в Москве сформируется устойчивый снежный покров и даже будут возможны метели. По оценкам специалистов, высота снега к концу месяца может составить от пяти до восьми сантиметров.

