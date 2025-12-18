ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны

Основной удар пришелся на приграничные области и акваторию Черного моря.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Средства противовоздушной обороны России в период с 23:00 17 декабря до 7:00 по московскому времени 18 декабря перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно данным ведомства, наибольшее число дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, где сбили 31 беспилотник. Еще пять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым и столько же — над Белгородской областью. Три беспилотных летательных аппарата средства ПВО нейтрализовали над территорией Ростовской области.
Также в Минобороны уточнили, что в более широком временном интервале — с 20:00 17 декабря до 7:00 по московскому времени 18 декабря — дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены в общей сложности 77 украинских беспилотников самолетного типа.
Днем ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России.
