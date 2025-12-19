Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 829 0

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Последствия атаки дронов ВСУ по Таганрогу 19 декабря 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Таганроге в Ростовской области в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины повреждения получили четыре частных дома. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома», — отметила мэр.

По словам Камбуловой, пострадавших в результате атаки украинских дронов нет.

Градоначальник напомнила, что при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков следует незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

Спустя два часа после сообщения о повреждении четырех домов, глава Таганрога проинформировала горожан об окончании воздушной опасности.

Утром 18 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке дронов ВСУ на порт в областном центре. Чиновник подчеркнул, что в результате удара погибли два человека, которые находились на грузовом судне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотники повредили жилое здание и общежитие строительно-технологического техникума в Таганроге, а также уничтожили частный дом.

Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
