Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Таганроге в Ростовской области в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины повреждения получили четыре частных дома. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома», — отметила мэр.
По словам Камбуловой, пострадавших в результате атаки украинских дронов нет.
Градоначальник напомнила, что при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков следует незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.
Спустя два часа после сообщения о повреждении четырех домов, глава Таганрога проинформировала горожан об окончании воздушной опасности.
Утром 18 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке дронов ВСУ на порт в областном центре. Чиновник подчеркнул, что в результате удара погибли два человека, которые находились на грузовом судне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотники повредили жилое здание и общежитие строительно-технологического техникума в Таганроге, а также уничтожили частный дом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 дек
- Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 18 дек
- ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
- 17 дек
- Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
- 16 дек
- Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
- 15 дек
- Средства ПВО уничтожили 130 беспилотников за ночь над регионами России
- 14 дек
- Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
- 14 дек
- Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью
- 13 дек
- В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
- 13 дек
- Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
Читайте также
93%
Нашли ошибку?