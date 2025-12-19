В Батайске объявили траур по мирной жительнице, убитой ударом украинского БПЛА

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

В городе отменили развлекательные и праздничные мероприятия.

Где в России объявили траур по погибшим от атак БПЛА

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Батайске Ростовской области объявлен траур по мирной жительнице, погибшей в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 декабря. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в официальном Telegram-канале.

Глава подписал распоряжение, согласно которому в Батайске приспускаются государственные флаги. Все культурные учреждения получили рекомендации отменить мероприятия развлекательного и праздничного характера.

Кукин призвал горожан уважительно отнестись к трауру и по возможности воздержаться от громких вечеринок и музыки, а также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Он отметил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области погибли три человека, включая двоих моряков. В Батайске помимо скончавшейся в больнице женщины получили ранения еще шестеро человек. Из-за удара БПЛА в порту Ростова началось возгорание на грузовом судне, позже оно было потушено на площади 20 квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

