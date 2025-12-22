Российские военные освободили населённый пункт Вильча в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также ВСУ потеряли от действий российских подразделений порядка 1 265 боевиков за минувшие сутки.

ВС РФ продолжили уничтожение окруженных солдат ВСУ в Димитрове и зачистку Гришина и Родинского в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

