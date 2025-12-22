ВС РФ освободили населенный пункт Вильча в Харьковской области

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные освободили населённый пункт Вильча в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также ВСУ потеряли от действий российских подразделений порядка 1 265 боевиков за минувшие сутки.
ВС РФ продолжили уничтожение окруженных солдат ВСУ в Димитрове и зачистку Гришина и Родинского в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 дек
- Российская «Тосочка» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 дек
- Танки Т-80БВМ сметают ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 дек
- ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
- 21 дек
- Для членов семей участников СВО провели новогодний квест в Едином центре поддержки
- 21 дек
- Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
- 20 дек
- Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке
- 20 дек
- Путин отправил Западу важное послание об украинском конфликте
- 20 дек
- «Гиацинт-Б» не дал ВСУ создать укрепрайон в Гуляйполе. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 дек
- Д-20 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 дек
- Путин: конфликт на Украине начал Киев и его западные союзники
Читайте также
93%
Нашли ошибку?