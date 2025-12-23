ВС России освободили населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российская армия также поразила объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Противник в результате действий российских группировок войск за сутки потерял около 1 405 боевиков. ВС РФ продолжают зачищать от ВСУ Гришино и Родинское в ДНР.

Также российские средства ПВО сбили за сутки управляемую авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.

