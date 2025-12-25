Силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник за ночь

Больше всего БПЛА поразили над Брянской областью.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа за ночь с 24 на 25 декабря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Над Брянской областью поразили 62 БПЛА, над Тульской — 12, над Калужской — 11. Еще девять дронов ликвидировано над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея и семь — над территорией Краснодарского края, сообщили в оборонном ведомстве.
Также по шесть беспилотников сбили над Республикой Крым и Ростовской областью, и по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря. Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над Курской областью и один — над Волгоградской.
Ранее 5-tv.ru писал, что дежурные средства ПВО с 13:00 до 20:00 мск 24 декабря перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник как устраивает налеты БПЛА, так и наносит ракетные удары.
