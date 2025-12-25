«Знакомы с молодости»: Немоляева расстроена, что не смогла сегодня встретиться с Алентовой
Народная артистка РСФСР из-за съемок не попала на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Светлана Немоляева назвала Веру Алентову замечательной актрисой
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева расстроена, что не смогла встретиться с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Об этом актриса рассказала в беседе с Woman.ru.
Немоляева из-за съемок не смогла попасть на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким. Она призналась, что если бы у нее получилось приехать, то она непременно встретилась бы с Алентовой.
«Соболезную семье и театру! Она была и актриса замечательная, и человек замечательный! На всю страну известная. Мы с ней были знакомы с молодости. Это такая утрата», — говорит Немоляева.
Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
