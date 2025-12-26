Цель была ликвидирована вместе с живой сильной противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с боеприпасами, опорному пункту и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
