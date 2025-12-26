Экипаж Су-34 разнес склад ВСУ авиаударом. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
София Головизнина

Цель была ликвидирована вместе с живой сильной противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с боеприпасами, опорному пункту и личному составу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

