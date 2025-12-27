Прогулки отменяются? Какая погода ожидает жителей регионов России на Новый год

В столице праздничная ночь будет снежной, правда снеговика слепить не удастся.
Холодный воздух охватит большую часть России на новогодние праздники
В конце декабря холодный воздух охватит большую часть России, при этом погодные условия будут существенно различаться в разных регионах. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства Татьяна Позднякова.
По ее словам, в европейской части страны похолодание затронет в том числе южные регионы. На юге и Черноморском побережье ожидается дождливая погода при умеренных температурах. В Сочи в ночь на 31 декабря столбик термометра покажет около +7 градусов, днем воздух прогреется до +9, однако затем ночная температура опустится до +3…+5, дневная — до +7…+8.
На Урале предновогодние дни пройдут с морозами. В Екатеринбурге в ночь на 31 декабря прогнозируется до −22 градусов, днем — около −10. С 1 января под влиянием циклона ожидается снег и постепенное потепление, которое продлится до 3 января, после чего температура вновь начнет понижаться.
Самые сильные морозы, по данным синоптика, ожидаются в Якутии. Под влиянием мощного антициклона температура в ночь на 1 января может опуститься до −50 градусов. При этом уже 2–3 января прогнозируется постепенное повышение температур.
