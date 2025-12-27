Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 10 0

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью.

Сколько БПЛА уничтожили за три часа 27 декабря

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России Курская область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 111 украинских беспилотников.

Уточняется, что 73 дрона сбили над территорией Брянской области. Также 20 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью. Восемь дронов ликвидировали над Московским регионом. Кроме того, пять беспилотников сбили над территорией Тульской области, три над Орловской и два над Смоленской.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в ночь на 27 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
27 дек
Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
26 дек
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
25 дек
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
25 дек
Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
24 дек
Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
18 дек
Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
16 дек
Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
12 дек
Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
12 дек
Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
12 дек
Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:54
Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
19:36
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
19:19
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
19:00
Всем найдется место за столом? Список рождественских гостей короля Чарльза
18:38
В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию
18:19
«Не имеете права сгущать краски»: Михаил Турецкий о конфликтах в коллективе

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео