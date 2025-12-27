Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 111 украинских беспилотников.

Уточняется, что 73 дрона сбили над территорией Брянской области. Также 20 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью. Восемь дронов ликвидировали над Московским регионом. Кроме того, пять беспилотников сбили над территорией Тульской области, три над Орловской и два над Смоленской.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

