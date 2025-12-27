Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 111 украинских беспилотников.
Уточняется, что 73 дрона сбили над территорией Брянской области. Также 20 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью. Восемь дронов ликвидировали над Московским регионом. Кроме того, пять беспилотников сбили над территорией Тульской области, три над Орловской и два над Смоленской.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в ночь на 27 декабря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 25 дек
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- 25 дек
- Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 24 дек
- Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 16 дек
- Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
- 12 дек
- Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
Читайте также
93%
Нашли ошибку?