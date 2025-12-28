Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Киевский режим по-прежнему просит усиления давления на Россию.

Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис

Многое в вопросе украинского конфликта может решиться перед Новым годом. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней в году, и многие вопросы можно решить к Новому году, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал президент Украины.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что партнеры Киева должны усилить давление на Россию с помощью санкций. По его словам, именно эти шаги он планирует обсудить с партнерами на предстоящих переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры должны начаться в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что встреча будет посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений и ситуации вокруг конфликта на Украине.



Тема:
Украинский кризис
