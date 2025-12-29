«Успеть сказать спасибо»: Олешко пришел проститься с Верой Алентовой

Александр Олешко: Вера Алентова была влюблена в профессию

Народная артистка России Вера Алентова была влюбленной в жизнь и в профессию. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Александр Олешко на церемонии прощания с актрисой.

«Она была очень внимательным человеком. Она была очень нежным человеком. Она была очень сильным человеком. Она была влюбленным человеком в Меньшова (Владимир Меньшов — муж Веры Алентовой, режиссер. — Прим. ред.), в профессию, в дочь, в семью, во внуков. Поэтому таких людей всегда будет не хватать», — подчеркнул Олешко.

Он благодарен судьбе за то, что был знаком с такой актрисой и имел возможность с ней работать.

«Сказать ей спасибо и как зрителю, и как человеку, который очень многому мог у нее научиться: достоинству, бережному отношению к семье, к профессии. Это люди — знаки, люди — легенды. Это люди, которые сопровождали жизнь наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет: содержательных, глубоких, преданных, настоящих», — подчеркнул актер.

