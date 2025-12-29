Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: «Ты несла духовную красоту»

Александр Михайлов простился с актрисой Верой Алентовой

Народная артистка РФ Вера Алентова несла духовную и внешнюю красоту. Об этом на церемонии прощания с актрисой сказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Михайлов произнес проникновенную речь на церемонии прощания с Верой Алентовой, отдав дань уважения ее человеческому и творческому достоинству.

«Вера, ты несла духовную и внешнюю красоту. Спасибо, Господи, что был такой человек. Она останется в наших сердцах», — сказал Михайлов, обращаясь к ушедшей актрисе.

В своей речи он подчеркнул, что Алентова всегда держала высокую планку.

«Она существовала в верхней духовной атмосфере», — отметил актер.

Михайлов вспомнил слова писателя Антона Чехова о том, что «в человеке должно быть все прекрасно», и добавил, что это определение человеческого достоинства полностью соответствовало Вере Алентовой.

Александр Михайлов также обратился со словами поддержки к дочери актрисы, телеведущей Юлии Меньшовой.

«Юля, крепись, мы с тобой рядом», — обратился артист к Меньшовой.

Народная артистка СССР Вера Алентова скончалась 25 декабря на 83-м году жизни. На ее прощание и похороны пришли сотни коллег, друзей и поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сказала актриса Виктория Исакова на прощании с Верой Алентовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.