Александр Михайлов на прощании с Верой Алентовой: «Ты несла духовную красоту»
Народный артист РСФСР назвал коллегу человеком, который существовал «в верхней атмосфере».
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Александр Михайлов простился с актрисой Верой Алентовой
Народная артистка РФ Вера Алентова несла духовную и внешнюю красоту. Об этом на церемонии прощания с актрисой сказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Михайлов произнес проникновенную речь на церемонии прощания с Верой Алентовой, отдав дань уважения ее человеческому и творческому достоинству.
«Вера, ты несла духовную и внешнюю красоту. Спасибо, Господи, что был такой человек. Она останется в наших сердцах», — сказал Михайлов, обращаясь к ушедшей актрисе.
В своей речи он подчеркнул, что Алентова всегда держала высокую планку.
«Она существовала в верхней духовной атмосфере», — отметил актер.
Михайлов вспомнил слова писателя Антона Чехова о том, что «в человеке должно быть все прекрасно», и добавил, что это определение человеческого достоинства полностью соответствовало Вере Алентовой.
Александр Михайлов также обратился со словами поддержки к дочери актрисы, телеведущей Юлии Меньшовой.
«Юля, крепись, мы с тобой рядом», — обратился артист к Меньшовой.
Народная артистка СССР Вера Алентова скончалась 25 декабря на 83-м году жизни. На ее прощание и похороны пришли сотни коллег, друзей и поклонников.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сказала актриса Виктория Исакова на прощании с Верой Алентовой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 дек
- Под аплодисменты дочери и поклонников: в Москве простились с Верой Алентовой
- 29 дек
- «Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
- 29 дек
- «На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой
- 29 дек
- «Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой
- 29 дек
- «Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
- 29 дек
- «Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти
- 29 дек
- «Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой
- 29 дек
- Образ, покоривший сердца: Шахназаров о главной роли Алентовой
- 29 дек
- «Успеть сказать спасибо»: Олешко пришел проститься с Верой Алентовой
- 29 дек
- Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?