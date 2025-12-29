«На сцене всегда оставалась ребенком»: Александр Арсентьев о таланте Алентовой

Актер Александр Арсентьев: Алентова на сцене всегда оставалась ребенком

На сцене народная артистка России Вера Алентова всегда оставалась ребенком. Об этом на церемонии прощания со звездой советского кино сказал заслуженный артист РФ Александр Арсентьев.

«Вера Алентова была невероятно жизнерадостным и благородным человеком. Первая партнерша в театре имени Пушкина, с которой мне повезло выйти на сцену», — сказал актер.

По словам Александра Арсентьева, Вера Алентова обладала удивительным талантом: не становиться взрослой. Играя роли, как пояснил актер, его старшей коллеге удавалось оставаться ребенком.

«Она не общалась с тобой свысока. Она не давала возможности быть рядом с ней. Она была рядом», — отметил Арсентьев, добавив, что Алентова никогда не отказывала в помощи.

Актер добавил, что Веру Валентиновну можно перечислить к редкому виду актрис, которые искренне любят свое дело.

