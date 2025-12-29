Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
Трасс от Севастополя до Ялты превратилась в снежную ловушку.
Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru
О ситуации в Крыму. На полуострове сейчас рекордный снегопад. Трассы парализованы, часть из них закрыты для движения. Десятки машин, в том числе и фуры, не могут преодолеть подъемы. И по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Такая же погода сохранится и в новогоднюю ночь. На месте работает корреспондент «Известий» Олег Зайковский, у него вся последняя информация.
Трасса Севастополь — Ялта превратилась в снежную ловушку, грузовики не могут сдвинуться с места и блокируют дорогу.
Снегом засыпало южный берег Крыма и Севастополь. На каждом подъеме — буксующие машины. Водители приходят на помощь друг другу — вытаскивают застрявшие автомобили из сугробов.
Ситуацию усугубляет то, что часть водителей, особенно из ялтинского региона, не поменяли летнюю резину на зимнюю. Теперь в ход идет все, что попадается под руку.
На севастопольских и ялтинских дорогах километровые пробки. За ночь выпало более 30 сантиметров снега, в горах до полуметра, спасатели предупреждают о лавинной опасности.
«Существует угроза схода снежных лавин. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, падением деревьев и обрывом линии электропередачи. Исключить выход в горно-лесную местность. Не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях. При возможности — оставаться дома и не выезжать на личном автотранспорте», — рассказал начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым Артем Флерчук.
Продолжается сильная метель, дорогу заносит буквально через на глазах. Снегоуборочной техники на этом участке пока нет
Из-за сильных снегопадов и ветра без света остались несколько десятков тысяч человек по всему Крыму. Синоптики прогнозируют потепление и прекращение осадков только 1–2 января.
