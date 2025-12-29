Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым

Эфирная новость 18 0

Трасс от Севастополя до Ялты превратилась в снежную ловушку.

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

Тема:
Погода

О ситуации в Крыму. На полуострове сейчас рекордный снегопад. Трассы парализованы, часть из них закрыты для движения. Десятки машин, в том числе и фуры, не могут преодолеть подъемы. И по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Такая же погода сохранится и в новогоднюю ночь. На месте работает корреспондент «Известий» Олег Зайковский, у него вся последняя информация.

Трасса Севастополь — Ялта превратилась в снежную ловушку, грузовики не могут сдвинуться с места и блокируют дорогу.

Снегом засыпало южный берег Крыма и Севастополь. На каждом подъеме — буксующие машины. Водители приходят на помощь друг другу — вытаскивают застрявшие автомобили из сугробов.

Ситуацию усугубляет то, что часть водителей, особенно из ялтинского региона, не поменяли летнюю резину на зимнюю. Теперь в ход идет все, что попадается под руку.

На севастопольских и ялтинских дорогах километровые пробки. За ночь выпало более 30 сантиметров снега, в горах до полуметра, спасатели предупреждают о лавинной опасности.

«Существует угроза схода снежных лавин. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, падением деревьев и обрывом линии электропередачи. Исключить выход в горно-лесную местность. Не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях. При возможности — оставаться дома и не выезжать на личном автотранспорте», — рассказал начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым Артем Флерчук.

Продолжается сильная метель, дорогу заносит буквально через на глазах. Снегоуборочной техники на этом участке пока нет

Из-за сильных снегопадов и ветра без света остались несколько десятков тысяч человек по всему Крыму. Синоптики прогнозируют потепление и прекращение осадков только 1–2 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
29 дек
Новогодний шторм на Черном море застал врасплох туристов и жителей юга России
28 дек
Москвичей предупредили о морозах до -17 градусов в новогоднюю ночь
27 дек
Прогулки отменяются? Какая погода ожидает жителей регионов России на Новый год
27 дек
Москву засыпает снегом: в столице объявили желтый уровень опасности
26 дек
МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве в ночь на 28 декабря
26 дек
Метель бушует: первый с начала зимы сильный снегопад накрыл Москву
26 дек
Конец 2025 года с характером: где ударят морозы, а где придет оттепель в России
25 дек
Зима-холода: Россию охватили погодные коллапсы
25 дек
Очень холодный декабрь: температура в Якутии опустилась до минус 60 градусов
23 дек
В Москву и Петербург пришло резкое похолодание
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео