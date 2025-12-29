Шторм и затопленные улицы: район в Сочи остался без света
Проблемы с электричеством и в соседней Абхазии.
Район в Сочи остался без света из-за шторма
Празднование Нового года оказалось под угрозой срыва на побережье и в горах Сочи. В море шестибалльный шторм, затоплены многие улицы. Из-за сильного ветра повалены деревья, без электричества остался целый район города и вся соседняя Абхазия. В горах до 1 января действует штормовое предупреждение. Объявлена лавинная опасность, трассы закрыты. На Красной Поляне уже выпало столько снега, что даже на джипах проехать тяжело.
А в Якутии намело сугробы выше человеческого роста. Коммунальщикам пришлось буквально бурить путь для автомобилистов. И теперь водители едут по лабиринтам.
На Камчатке практически полностью парализовано движение. Там уже несколько дней борются с последствиями сильнейшего снегопада. Общественный транспорт местами не может сдвинуться с места. С ситуацией не справляется даже спецтехника, и тогда на помощь приходят неравнодушные жители.
Не могут проехать по дорогам и машины скорой помощи. Водителям советуют без необходимости на своих машинах не выезжать. И жители полуострова выбирают альтернативные виды транспорта — например, лыжи, сноуборды, а некоторые даже велосипед.
