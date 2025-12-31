«Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 40 0

В городской администрации также высказались и о распространяемых в Telegram-каналах видео с последствиями разбушевавшейся стихии.

Есть ли на пляже в Сочи разрушения на фоне шторма

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

В Сочи на пляже нет никаких разрушений на фоне штормового предупреждения

На фоне штормового предупреждения на пляжах города Сочи не зафиксированы какие-либо повреждения инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости.

При этом корреспондент агентства уточнил, что на набережной Центрального района города Сочи гуляют люди. В то же время он подтвердил, что стихия не нанесла никакого ущерба инфраструктуре: пандусы целые, а лежаки и качели просто перенесли подальше от воды. При этом корреспондент отметил, что в море действительно заметны сильные волны.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось множество сообщений о разрушениях, которые нанес «шторм века». Уточнялось, что жертвами стихии стали прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.

В мэрии Сочи агентству сообщили, что распространяемые видео сделаны в 2023 году и к нынешнему шторму никакого отношения не имеют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новогодний шторм на Черном море застал врасплох туристов и жителей юга России.

