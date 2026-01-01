Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
В больнице остаются пять детей.
Фото: 5-tv.ru
В Минздраве оценили состояние пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области
Состояние шести пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области остается тяжелым. Об этом заявили в Минздраве РФ.
По данным ведомства, среди тяжелораненых есть дети.
Ранее в МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области. В результате налета украинских БПЛА погибли 24 человека, 29 ранены, среди них пять детей.
Под ночной удар беспилотников Вооруженных сил Украины попали кафе и гостиница в поселке Хорлы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что один из БПЛА был снаряжен зажигательной смесью. В результате этого жестокого удара многие жертвы сгорели заживо.
Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о теракте, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Регионы РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак ВСУ используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.
