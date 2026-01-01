В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области

В результате налета украинских БПЛА на гостиницу в Херсонской области погибли 24 человека, 29 ранены, среди них пять детей. Об этом сообщили в МЧС региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что под ночной удар беспилотников Вооруженных сил Украины попали кафе и гостиница в поселке Хорлы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что один из БПЛА был снаряжен зажигательной смесью.

В результате этого жестокого удара многие жертвы сгорели заживо. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о теракте, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Регионы РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак ВСУ используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.

