Выгоревшие здания и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Всем раненым в настоящий момент оказывается необходимая помощь.

Фото: кадры удара ВСУ по гостинице в Херсонской области

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Херсонской области

Кадры с места трагедии в Херсонской области, где после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 человека, имеются в распоряжении 5-tv.ru. На снимках, опубликованных пресс-службой губернатора региона Владимира Сальдо, — последствия мощного ночного удара.

По данным регионального управления МЧС, в результате налета украинских БПЛА на гостиницу погибли 24 человека, еще 29 получили ранения, среди пострадавших — пять детей. Всем раненым в настоящий момент оказывается необходимая помощь.

До этого 5-tv.ru сообщал, что под удар беспилотников ВСУ попали объекты гражданской инфраструктуры в поселке Хорлы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью, что привело к масштабному пожару.

По сообщению Следственного комитета (СК) России, последствия атаки оказались особенно тяжелыми. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в результате возгорания многие люди не смогли спастись и погибли в огне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы, в том числе приграничные территории, регулярно подвергаются ударам со стороны украинских формирований. Для атак врагами используются беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, под огнем нередко оказываются мирные населенные пункты и гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Херсонской областью продолжают летать дроны ВСУ.

1/5

фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

2/5

фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

3/5

фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

4/5

фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

5/5

фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

