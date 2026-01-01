Мешают работе служб: над Херсонской областью продолжают летать дроны ВСУ
Ранее ВСУ нанес удар по региону. В новогоднюю ночь атаке подверглись местное кафе и гостиница, погибли 24 человека.
Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области
Над Херсонской областью продолжают летать дроны ВСУ
В Херсонской области сохраняется угроза БПЛА после трагического инцидента в новогоднюю ночь. Дроны продолжают летать над регионом, мешая работе оперативных служб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, после удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы, где мирные жители встречали праздник, сохраняется опасность.
«Дроны ВСУ продолжают летать над Хорлами, мешая работе оперативных служб», — подтвердила пресс-служба главы региона.
Ранее Сальдо сообщил о масштабах трагедии: по предварительным данным, в результате атаки погибло не менее 24 человек, еще 50 получили ранения. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, из-за чего многие жертвы сгорели заживо. Губернатор назвал произошедшее страшным преступлением против человечества и заявил, что все виновные понесут ответственность.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области.
