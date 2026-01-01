В Херсонской области 2 и 3 января объявлен траур из-за удара ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 79 0

В результате налета украинских дронов погибли свыше 24 человека, еще 29 получили ранения.

Траур объявлен в Херсонской области — подробности

Фото: 5-tv.ru

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура в связи с трагедией в поселке Хорлы, где в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По информации регионального управления МЧС, в результате налета украинских БПЛА на здание гостиницы 29 человек получили ранения. Среди пострадавших — пять детей. В ведомстве подчеркнули, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь в настоящее время.

Растет число погибших. В эфире RT губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что их уже больше 24 человек.

До этого 5-tv.ru сообщал, что под ночной удар дронов попали объекты гражданской инфраструктуры в Хорлах. В свою очередь Сальдо уточнял, что один из вражеских беспилотников был оснащен зажигательной смесью, из-за чего начался масштабный пожар.

В Следственном комитете России подтвердили, что последствия атаки оказались особенно тяжелыми. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что в условиях стремительного распространения огня многие находившиеся внутри люди не смогли выбраться и погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы, включая приграничные территории, регулярно подвергаются ударам со стороны украинских формирований. Для атак используются беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, при этом под обстрелы нередко попадают мирные населенные пункты и гражданские объекты.

Ранее, писал 5-tv.ru, зампред Совета Федерации Константин Косачев высказался об атаке на Херсонскую область.

Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

