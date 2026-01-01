Эксперты извлекли полетное задание из БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Данные маршрута передадут в Вашингтон.
Фото: Минобороны РФ
Из летевшего на резиденцию Путина БПЛА извлекли полетное задание
Из сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, извлекли полетное задание. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оборонное ведомство уточнило, что в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы удалось извлечь загруженный в него файл.
После расшифровки данных маршрутизации стало ясно, что конечной целью атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Путина в Новгородской области.
Полученные материалы передадут США по установленным каналам.
Ранее 5-tv.ru писал, что попытка террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск (ЗРК) ВКС России, генерал-майор Александр Романенков на брифинге Минобороны.
Для удара использовался 91 БПЛА. Все беспилотники, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.
