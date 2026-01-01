Эксперты извлекли полетное задание из БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 78 0

Данные маршрута передадут в Вашингтон.

Куда был нацелен беспилотник, летевший к резиденции Путина

Фото: Минобороны РФ

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Из летевшего на резиденцию Путина БПЛА извлекли полетное задание

Из сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию президента РФ Владимира Путина, извлекли полетное задание. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы удалось извлечь загруженный в него файл.

После расшифровки данных маршрутизации стало ясно, что конечной целью атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Путина в Новгородской области.

Полученные материалы передадут США по установленным каналам.

Ранее 5-tv.ru писал, что попытка террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск (ЗРК) ВКС России, генерал-майор Александр Романенков на брифинге Минобороны.

Для удара использовался 91 БПЛА. Все беспилотники, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.

