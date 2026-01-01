После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах

|
Элина Битюцкая
Шестеро в тяжелом состоянии отправлены в Крым

Сколько человек в больницах после атаки в Херсоне

Фото: 5-tv.ru

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на объекты в Херсонской области продолжает расти. Об этом 1 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его данным, 19 пострадавших до сих пор находятся в больницах, причем состояние части из них остается тяжелым.

«Среди раненых есть тяжелые, которым в условиях наших херсонских больниц помочь невозможно», — заявил Сальдо.

Шестеро таких пациентов, включая двоих детей, уже переправлены для лечения в крымскую клиническую больницу.

Губернатор также высказал мнение, что окончательное число погибших может оказаться выше первоначальных данных.

«Количество погибших в результате удара ВСУ по региону может превысить 24 человека», — сказал он, пояснив, что многие тела в результате удара и последующего пожара полностью сгорели, что затрудняет подсчет.

По словам Сальдо, в атакованном кафе, где собралось более сотни человек, находились люди среднего возраста и молодежь.

Напомним, удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы был нанесен ранее в тот же день. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ в Херсонской области.

