Пятилетний ребенок погиб в результате удара ВСУ по машине в Херсонский области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Трое взрослых получили тяжелые ранения.

ВСУ ударили по машине в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики ударили по легковой машине в районе Тарасовки Алешкинского округа. БПЛА атаковал легковой автомобиль, в котором ехало семейство из дедушки, бабушки, взрослой дочери и пятилетнего ребенка. Мальчик погиб, все взрослые получили множественные ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление», — прокомментировал глава региона.

Раненых в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую ЦРБ.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в поселке Хорлы. Число жертв атаки продолжает расти. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами, множественными осколочными ранениями и обильными ушибами. Сообщалось, что среди раненых четверо детей, также один ребенок погиб. Боевики использовали БПЛА с зажигательной смесью.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев отметил, что атака ВСУ по гражданским объектам в Херсонской области — акт государственного терроризма.

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

