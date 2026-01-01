Пятилетний ребенок погиб в результате удара ВСУ по машине в Херсонский области

Трое взрослых получили тяжелые ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Украинские боевики ударили по легковой машине в районе Тарасовки Алешкинского округа. БПЛА атаковал легковой автомобиль, в котором ехало семейство из дедушки, бабушки, взрослой дочери и пятилетнего ребенка. Мальчик погиб, все взрослые получили множественные ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление», — прокомментировал глава региона.
Раненых в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую ЦРБ.
Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в поселке Хорлы. Число жертв атаки продолжает расти. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами, множественными осколочными ранениями и обильными ушибами. Сообщалось, что среди раненых четверо детей, также один ребенок погиб. Боевики использовали БПЛА с зажигательной смесью.
Зампред Совета Федерации Константин Косачев отметил, что атака ВСУ по гражданским объектам в Херсонской области — акт государственного терроризма.
