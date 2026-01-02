«Все в огне»: священник из Херсонской области помогал вытаскивать пострадавших после обстрела ВСУ
В эксклюзивных кадрах — последствия подлой атаки ВСУ.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Священник из Херсонской области помогал вытаскивать раненых после обстрела ВСУ
После атаки Вооруженных сил Украины по гостинице и кафе в Херсонской области православные священники вместе с прихожанами помогали спасать раненых и доставать убитых. Об этом 5-tv.ru рассказал протоиерей Геннадий.
«После прилетов прибежали сюда, помогали, вытаскивали всех людей. Все было в огне, крыша рушилась. <…> Ужасно, если видишь пламя, что там горят люди, и ничем не можешь помочь», — рассказал священнослужитель.
По погибшим идет служба по распоряжению правящего архиерея Филарета Скадовского и Алешкинского, сообщил отец Геннадий.
На месте жестокого удара ВСУ побывал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Он заснял обстановку внутри — руины, выгоревшие стены, а на столах, где в момент удара праздновали Новый год мирные люди — остатки еды.
Жертвами бесчеловечной атаки на село Хорлы в ночь с 31 декабря на 1 января стали 27 человек, в том числе двое детей. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие погибшие сгорели заживо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 янв
- Активисты в ДНР почтили память жертв теракта в Херсонской области
- 2 янв
- Хакеры атаковали сайты администрации Херсонской области
- 2 янв
- До 27 человек увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Херсонскую область
- 2 янв
- В больницах остаются 14 пострадавших после атаки ВСУ на Херсонскую область
- 2 янв
- «Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
- 1 янв
- Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
- 1 янв
- Песков: губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ
- 1 янв
- «Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
- 1 янв
- Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
- 1 янв
- В МИД РФ призвали международное сообщество осудить теракт в Херсонской области
Читайте также
85%
Нашли ошибку?