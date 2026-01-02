«Все в огне»: священник из Херсонской области помогал вытаскивать пострадавших после обстрела ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

В эксклюзивных кадрах — последствия подлой атаки ВСУ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Священник из Херсонской области помогал вытаскивать раненых после обстрела ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины по гостинице и кафе в Херсонской области православные священники вместе с прихожанами помогали спасать раненых и доставать убитых. Об этом 5-tv.ru рассказал протоиерей Геннадий.

«После прилетов прибежали сюда, помогали, вытаскивали всех людей. Все было в огне, крыша рушилась. <…> Ужасно, если видишь пламя, что там горят люди, и ничем не можешь помочь», — рассказал священнослужитель.

По погибшим идет служба по распоряжению правящего архиерея Филарета Скадовского и Алешкинского, сообщил отец Геннадий.

На месте жестокого удара ВСУ побывал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Он заснял обстановку внутри — руины, выгоревшие стены, а на столах, где в момент удара праздновали Новый год мирные люди — остатки еды.

Жертвами бесчеловечной атаки на село Хорлы в ночь с 31 декабря на 1 января стали 27 человек, в том числе двое детей. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие погибшие сгорели заживо.

