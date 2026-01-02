Пострадавшая после теракта ВСУ в Херсонской области умерла в больнице

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 101 0

В числе раненых есть гражданин Сербии.

Обновленные данные по теракту в Херсонской области

Фото: Известия/Эмиль Тимашев

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Количество жертв при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Херсонской области увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает Минздрав Республики Крым.

По данным ведомства, в крымской больнице, куда доставляли раненых, умерла одна из пострадавших. При этом число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек.

В данный момент устанавливаются личности погибших. Пока что удалось опознать 13 человек, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта», — пишет губернатор региона.

Он также отметил, что среди пострадавших есть гражданин Сербии: он получил осколочные ранения.

Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие погибшие сгорели заживо.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Пострадавшими числятся 31 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru передавал слова местного священника, который вместе с прихожанами помогал выносить из-под завалов тела погибших и спасал пострадавших.

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области
