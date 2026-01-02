Сальдо: украинцы выражают сочувствие погибшим при теракте в Херсонской области

Жители Украины сопереживают россиянам, погибшим и пострадавшим в результате атаки украинских боевиков на село Хорлы Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

По его словам, многие люди выражают сочувствие жертвам трагедии, разделяют боль семей погибших и искренне скорбят по случившемуся. Глава области отметил, что такая реакция, по его мнению, подтверждает: обычные граждане Украины не являются врагами России, в отличие от нынешнего киевского руководства.

До этого, в результате удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 27 человек. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Президент России Владимир Путин 1 января заслушал доклад Владимира Сальдо о последствиях удара и ходе расследования. Позднее российский лидер согласился с оценкой, что произошедшее преступление по своему характеру напоминает трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, пострадавшая после теракта ВСУ в Херсонской области умерла в больнице.

