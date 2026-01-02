Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 28

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

Власти Херсонской области уточнили данные о жертвах атаки и сообщили новые подробности о пострадавших.

Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области увеличилось до 28 человек, о чем 2 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона уточнил, что в медицинских учреждениях продолжают фиксировать летальные исходы среди раненых.

«28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое», — заявил Владимир Сальдо, комментируя обновленные данные о жертвах удара.

По его словам, общее количество пострадавших вместе с погибшими превышает 60 человек. Сальдо отметил, что в момент атаки в здании кафе находились более 100 человек, что привело к большому числу раненых и погибших.

Дополнительно сообщается, что региональное областное бюро судебно-медицинской экспертизы уже установило личности 12 человек, погибших в результате инцидента. Уточняется, что среди опознанных жертв около двух третей составляют женщины.

