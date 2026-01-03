WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 104 0

Белый дом подтвердил проведение военной операции в Венесуэле.

Что известно об ударах по аэропортам столицы Венесуэлы

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мощные взрывы на территории сразу двух аэропортов зафиксированы в столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на видеоматериалы.

Инциденты произошли в международном аэропорту Каракаса, а также на менее крупном аэродроме, используемом военными и частными самолетами.

Согласно опубликованным в соцсетях записям, взрывы прогремели в аэропорту имени Симона Боливара, который расположен менее чем в 24 километрах от центра города. Очевидцы также сообщают об ударах по аэропорту Ла-Карлота на востоке Каракаса.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Представители Белого дома в беседе с журналистами подтвердили проведение военной операции в Венесуэле.

Конфликт США и Венесуэлы

Отношения между Вашингтоном и Каракасом остаются напряженными на протяжении нескольких лет. Трамп публично обвинял правительство Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотрафика, торговли людьми и других тяжких преступлений. Такое заявление он делал в ноябре 2025 года.

Позднее президент США объявил о введении масштабной морской блокады танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее портов. В декабре 2025 года Трамп также заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам страны, назвав действия Каракаса противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, к востоку от Каракаса прозвучал новый взрыв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Американский самолет-заправщик зафиксирован вблизи Венесуэлы
12:00
Тайны съемок «Мамы»: почему Гурченко чуть не ампутировали ногу и кто мог сыграть Волка вместо Боярского
11:57
СNN: комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле
11:53
Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
11:52
Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США
11:50
WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

Сейчас читают

Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео