Fox News: Венесуэла не сразу зафиксировала первые удары США

Венесуэла, предположительно, не сразу зафиксировала первые удары США по Каракасу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По мнению аналитиков, это произошло из-за того, что системы реагирования якобы были отключены. В результате средства противовоздушной обороны (ПВО) долгое время не открывали ответный огонь.

Эксперты уверены: это признак того, что система оповещения и ПВО страны могла быть временно выведена из строя или вовсе не была активно в момент начала операции.

В столице Венесуэлы — Каракасе — 3 января была зафиксирована серия ракетных ударов. Взрывы прогремели в разных частях города. Очевидцы также рассказывали о появлении в небе самолетов и вертолетов. Удары пришлись по военным объектам, в том числе базе Фортэ Тиуна и комплексу, названному в честь генералиссимуса Франсиско де Миранды. Позже Белый дом подтвердил свою причастность к этим ударам.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.



Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.



В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

