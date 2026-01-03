Fox News: Венесуэла не сразу зафиксировала первые удары США

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 376 0

Белый дом подтвердил свою причастность к серии атак по Каракасу.

Почему ПВО Венесуэлы не сработало при атаке США

Фото: Matias Delacroix/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венесуэла, предположительно, не сразу зафиксировала первые удары США по Каракасу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По мнению аналитиков, это произошло из-за того, что системы реагирования якобы были отключены. В результате средства противовоздушной обороны (ПВО) долгое время не открывали ответный огонь.

Эксперты уверены: это признак того, что система оповещения и ПВО страны могла быть временно выведена из строя или вовсе не была активно в момент начала операции.

В столице Венесуэлы — Каракасе — 3 января была зафиксирована серия ракетных ударов. Взрывы прогремели в разных частях города. Очевидцы также рассказывали о появлении в небе самолетов и вертолетов. Удары пришлись по военным объектам, в том числе базе Фортэ Тиуна и комплексу, названному в честь генералиссимуса Франсиско де Миранды. Позже Белый дом подтвердил свою причастность к этим ударам.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru писал, что США нанесли удар по по парламенту Венесуэлы. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Американский самолет-заправщик зафиксирован вблизи Венесуэлы
12:00
Тайны съемок «Мамы»: почему Гурченко чуть не ампутировали ногу и кто мог сыграть Волка вместо Боярского
11:57
СNN: комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле
11:53
Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
11:52
Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США
11:50
WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

Сейчас читают

Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео