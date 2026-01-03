CBS: элитный спецназ США провел операцию по захвату Николаса Мадуро

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 132 0

Венесуэльский лидер и его жена были вывезены за пределы страны.

Какой элитный спецназ США захватил Николаса Мадуро

Фото: © Getty Images/Tom Stoddart Archive / Contributor

Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги была проведена бойцами Delta Force — элитного подразделения вооруженных сил США. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News.

До этого президент США Дональд Трамп публично заявил, что американские военные взяли под контроль венесуэльского лидера. По словам главы Белого дома, в рамках масштабной военной операции Мадуро и его жена были захвачены и впоследствии вывезены за пределы страны.

Американский лидер уточнил, что операция проводилась при участии не только армии, но и американских правоохранительных структур. Американский лидер также анонсировал проведение пресс-конференции по этому вопросу в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он отметил, что выступление запланировано ориентировочно на 19:00 по московскому времени.

Ранее Белый дом официально подтвердил участие США в ударах по территории Венесуэлы, которые начались 3 января. Под атаками оказались Каракас и несколько регионов страны, что стало новым этапом резкого обострения ситуации.

Конфликт США и Венесуэлы

Противостояние между Вашингтоном и Каракасом длится на протяжении нескольких лет. Трамп, в ноябре 2025 года, обвинял венесуэльские власти во главе с Николасом Мадуро в использовании доходов от экспорта нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее портов. Также Трамп в декабре 2025 года заявлял, что Каракас якобы незаконно лишил Соединенные Штаты прав на доступ к энергетическим ресурсам и контроль над венесуэльской нефтью. Действия руководства страны он назвал противоправными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каркасе после серии взрывов наблюдаются перебои в работе сотовой связи.

CBS: элитный спецназ США провел операцию по захвату Николаса Мадуро
