Трамп: США планировали провести операцию в Венесуэле на несколько дней раньше
Ее пришлось перенести из-за непогоды.
Фото: Reuters/Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за проведением военной операции в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News.
Трамп также отметил, что безвозвратные потери среди личного состава при выполнении военной операции в Венесуэле отсутствуют, однако раненые все-таки есть. Трамп добавил, что в ходе выполнения операции никто со стороны США не погиб.
Кроме того, американский лидер заявил, что США планировали провести операцию в Венесуэле еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды. Как только небо прояснилось, было решено начать операцию.
«Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», — заявил президент США в эфире телеканала Fox News.
Также Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле и подчеркнул, что Вашингтон готов к этому.
«Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы», — сказал американский президент.
В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.
Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.
Конфликт США и Венесуэлы
В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр США Кир Стармер заявил о непричастности Великобритании к атакам США на Венесуэлу.
