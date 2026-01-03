Россия поддержала запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле

В результате атаки США на республику был захвачен президент Николас Мадуро и его супруга.
Фото: Reuters/Eduardo Munoz
Полянский: Россия поддерживает проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Россия поддерживает запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом сообщил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«Подтверждаю, венесуэльский запрос на заседание отправлен. Мы, разумеется, поддерживаем. Осталось достучаться до председательствующих в январе сомалийцев — они не самые шустрые ребята», — написал дипломат.
В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.
Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.
Конфликт США и Венесуэлы
В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что конгресс США узнал об операции по задержанию Мадуро после ее завершения.
