Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Курской областями.

Сколько дронов ВСУ уничтожила Россия в ночь на 4 января

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По данным Минобороны, атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись девять городов. Наибольшее количество дронов российские военные сбили над Брянской областью — 37. В то время как над Курской областью было уничтожены 22 БПЛА, над Калужской и Московской областями — по 11 беспилотников.

Кроме того, в ночь на 4 января атаке со стороны ВСУ подверглись Тульская, Воронежская, Белгородская, Ростовская и Орловская области.

Боевики киевского режима при помощи дронов регулярно атакуют российские города с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО РФ уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

