Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа

Больше всего дронов ликвидировали над Курской областью.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 4 января силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа. Всего было обнаружен и ликвидирован 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороноы России.
Наибольшее количество аппаратов — 14 единиц — сбито в небе над Курской областью. В Московском регионе уничтожены семь беспилотников, при этом два из них направлялись непосредственно в сторону столицы. Шесть летательных аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью.
Кроме того, по четыре БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской и Липецкой областей, три — над Владимирской областью. В Тверской области уничтожены два беспилотника, еще один сбит над Воронежской областью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туле была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника. О находке сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
По его информации, фрагмент БПЛА нашли вблизи одного из жилых домов на улице Свободы. В целях обеспечения безопасности принято решение временно эвакуировать жителей четырех многоквартирных домов, расположенных рядом с местом обнаружения опасного объекта.
Глава региона уточнил, что участок оцеплён силами правоохранительных органов. Для эвакуированных граждан организован пункт временного размещения. Вернуться в свои квартиры жители смогут после проведения работ по обезвреживанию боевой части беспилотника.
