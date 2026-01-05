В Каракасе заявили о заинтересованности в сбалансированных отношениях с США
Венесуэльские власти приглашают Соединенные Штаты к совместной работе над программой сотрудничества.
Фото: www.globallookpress.com
Вице-президент Венесуэлы назвала приоритетом сбалансированные отношения с США
Каракас заинтересован в формировании конструктивных и основанных на взаимном уважении отношений с Вашингтоном. Об этом 4 января заявила вице-президент Венесуэла Делси Родригес.
По ее словам, власти страны открыты к диалогу и предлагают Соединенным Штатам совместно разработать программу сотрудничества, ориентированную на развитие Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что Каракас стремится к существованию без внешнего давления и угроз, в условиях уважительного взаимодействия и международного партнерства.
Она также отметила, что подобный формат отношений рассматривается венесуэльской стороной как важная основа для стабильного и долгосрочного развития государства.
Конфликт США и Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении американскими вооруженными силами крупной операции на территории Венесуэлы. По его утверждению, в результате этих действий были задержаны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга, после чего их вывезли за пределы страны.
На фоне этих заявлений Министерство иностранных дел России выступило с призывом к американской стороне освободить главу Венесуэлы. В МИД подчеркнули, что любые противоречия должны урегулироваться исключительно дипломатическим путем, а применение силовых методов назвали недопустимым.
Позднее Трамп заявил, что, по его словам, у США имеются обширные доказательства причастности Мадуро к преступной деятельности. В частности, американский президент утверждает, что венесуэльский лидер лично координировал деятельность Cartel de los Soles, который, как заявляется, был связан с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.
В тот же день телеканал NBC News опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент вывода Мадуро и его супруги из самолета после приземления в Нью-Йорк. По данным Sky News, венесуэльский лидер находился под усиленной охраной, в том числе в сопровождении сотрудников DEA.
