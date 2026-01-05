Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 039 0

До этого глава Белого дома неоднозначно высказался об оппозиции в Венесуэле.

Как Трамп относится к Делси Родригес

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии неправильных решений

Президент США Дональд Трамп заявил, что если временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес будет принимать «неправильные решения», то ее ждет ситуация в разы хуже, чем произошла с ее предшественником Николасом Мадуро. Об этом глава Белого дома сказал 4 января на борту своего лайнера, общаясь с журналистами.

«Хуже, намного хуже. <…> Она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем Мадуро», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.

Интересно то, что сразу после этих слов президент США отметил: он не должен был это афишировать.

Дональд Трамп 3 января сообщил, что американские вооруженные силы успешно провели операцию на территории Венесуэлы. До этого по столице страны были нанесены ракетные удары. По словам главы Белого дома, в ходе этих действий они захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену, после чего их вывезли в Нью-Йорк. Супругов обвиняют в ряде преступлений, среди которых торговля наркотиками. Суд над Мадуро должен пройти уже 5 января. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп поддержал приход к власти оппозиции в Венесуэле. По его мнению, на выборах могла бы победить Мария Корина Мачадо. Он назвал женщину «приятной» и «милой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

